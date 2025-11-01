Basket B Interregionale, domani, alle 18.30, secondo appuntamento consecutivo al PalaFerrari. L’Olimpia di Agresti ci riprova: c’è Montebelluna da battere

Sesto capitolo d’andata sui parquet della B Interregionale e secondo appuntamento casalingo consecutivo per l’Olimpia Castello di coach Claudio Agresti, che dopo l’amarissima prova di domenica (ko con Carrè) vuole subito lasciarsi alle spalle il referto giallo e riprendere il cammino. Domani alle 18,30 al PalaFerrari arriveranno i trevigiani di Montebelluna, che viaggiano a +2 sui castellani e sono reduci dal ko casalingo contro Gorizia, corsara in volata 78-83. Per i nerazzurri, ancora alla ricerca della chimica perfetta, una prova cruciale sia per la classifica, sia per alzare l’umore di una squadra che, fatta eccezione per il -30 alla prima giornata contro Monfalcone, ha lasciato qualche punto per strada. Ragion per cui sarà fondamentale un reset mentale, così come nelle vittorie, per scendere in campo a mente libera. Quel che ci si aspetta è un’altra prova da leader di ‘Riky’ Pederzini (top scorer nerazzurro con 13,5 di media), al quale è stato consegnato il timone insieme ai colleghi Alessandro Vigori (12,8) e Manuel Carpani (12,0). All’efficienza offensiva va però integrato un maggior apporto difensivo, dato che l’Olimpia figura come quinta peggiore difesa con 82 punti subiti: un aspetto che andrà migliorato e che permetterà al club di raggiungere una salvezza più tranquilla.

Le altre gare: Romano Lombardo-Basket 2000 Reggio Emilia oggi alle 20,30, Jadran Trieste-Oderzo, Sistema Pordenone-Stings Mantova, Carrè-Dinamo Gorizia, Monfalcone-Gardonese e Padova-Iseo domani alle 18.

La classifica: New Flying Balls 10; Oderzo e Dinamo Gorizia 8; Monfalcone e Stings Mantova 6; Montebelluna, Romano Lombardo, Iseo, Gardonese e Sistema Pordenone 4; Carrè, Virtus Padova, Olimpia Castello, Jadran Trieste e Basket 2000 2.

Giacomo Gelati