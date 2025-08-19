Basket B Interregionale. Domani il ritrovo della B-Chem Civitanova

Domani scocca l’ora per la nuova Virtus Civitanova targata B-Chem. Alle 18, al Palazzetto di Civitanova Alta, la squadra sosterrà il primo allenamento dell’anno. Sarà assente Momo Fofana che sabato raggiungerà dall’America i compagni. Per il protrarsi dei lavori di ristrutturazione, il PalaRisorgimento non sarà disponibile almeno per un paio di settimane. La società ringrazia la Feba Civitanova per aver messo a disposizione i propri spazi, garantendo così la regolare preparazione del team. In questa fase iniziale i giocatori sono attesi da un programma intenso che accompagnerà i ragazzi di coach Domizioli fino alla prima amichevole stagionale, in programma il 30 agosto a Senigallia. Ecco i convocati della B-Chem Virtus Civitanova: Edoardo Santi, Alessandro De Florio, Vittorio Liberati, Gianmarco Sorrentino, Momo Fofana, Paolo Luciani, Raffaele Buccolini, Tommaso Diodati (dal Derthona), Fulvio Iannotti (da Ascoli), Daniel Kena Mwambila (dal Petrarca Padova), Mamadou Dembele (da Orobica Bergamo). A dare supporto dal vivaio del Picchio Basket, saranno aggregati Umberto Vescia, Alessandro Seri, Giacomo Baleani, Giulio Cegna.