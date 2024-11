Basket B Interregionale: domani il Bramante in casa (ore 21), Loreto domenica a Recanati (ore 18). Coach Nicolini carica la difesa:: "Niente scherzi contro l’Olimpia»

B Interregionale. Domani alle 21 il Bramante ospita l’Olimpia Castel San Pietro: "All’andata – avvisa coach Massimiliano Nicolini – siamo stati sconfitti da una squadra molto veloce che offensivamente ha molti punti nelle mani come ha dimostrato in tutto il girone di andata. Dovremo fare una gara solida dal punto di vista difensivo e cercare continuità in attacco". Domenica alle 18 l’Italservice Loreto è ospite della Pallacanestro Recanati al PalaCingolani. I gialloblu sono reduci da sei successi consecutivi, l’ultimo dei quali è arrivato a Teramo. Lo analizza Paolo Cevolini (foto): "Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile e si è rivelata tale nei primi due quarti. Dopo l’intervallo, però, abbiamo alzato l’intensità in difesa che ci ha permesso di trovare maggior fluidità in attacco, creando così un vantaggio che abbiamo mantenuto fino al termine della partita. È stata una vittoria molto importante, che conferma l’ottimo momento della squadra". Il bilancio dopo la prima metà di campionato: "Con la vittoria a Teramo abbiamo concluso un ottimo girone d’andata che ci vede nella parte alta della classifica – dice Cevolini –. Le difficoltà iniziali ci hanno permesso di creare un ottimo gruppo, unito e pronto ad affrontare tutti gli ostacoli. Restiamo concentrati per affrontare al meglio il girone di ritorno, cercando di portare a casa più scontri diretti possibili in vista della seconda fase. Domenica troveremo Recanati, reduce da una sconfitta, che però davanti al proprio pubblico vorrà subito riscattarsi. Sarà un’altra partita intensa".

b. t.