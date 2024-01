Basket B Interregionale: domani la sfida contro Social Milano, team appaiato in classifica a quota 12 punti. "Ora l’Olimpia se la può giocare con tutti»

Sulle ali di un rinnovato entusiasmo, a dispetto dell’ultima sconfitta occorsa con la prima della classe, la Vifermeca Olimpia Castello tira le prime somme a cavallo del nuovo anno e si proietta in avanti in vista delle sette gare che mancano alla fine della regular season di Interregionale.

Per i castellani del gm Danilo Francesconi, nona forza del girone C di campionato, domani alle 18 arriva l’esame casalingo contro Social Milano, appaiata ai nerazzurri e a Nerviano a quota 12 punti.

Francesconi, che clima si respira dopo il ko contro Fidenza?

"Abbiamo interiorizzato questa sconfitta, che possiamo definire onorevole e contro una squadra molto forte. Noi non eravamo al completo e abbiamo giocato bene i primi 5’, prima del loro break. Da lì in poi abbiamo inseguito e come sempre gli inseguimenti non vanno a buon fine. Adesso ci siamo tuffati con la testa nel preparare la sfida contro Milano".

All’andata finì 81-76 per i meneghini. Che gara si aspetta?

"Milano fa il nostro stesso campionato, pertanto per noi è importante fare un buon risultato. Toccando ferro siamo al completo, quindi ulteriormente motivati a fare bene esprimendoci al meglio. Inoltre è tornato il coach e questo ci dà una spinta in più. La sua voglia ci porterà a risalire di livello".

Siete in linea con gli obiettivi di inizio stagione?

"Per quanto mi riguarda siamo due punti sotto l’obiettivo che ci siamo dati: pesa la partita persa contro Cesena. Sapevamo che saremmo stati in una fascia diversa dalle squadre più forti, vuoi per struttura, budget e altre difficoltà. Sapevamo di essere lì, ma sostanzialmente ci mancano due punti".

Che Olimpia è rispetto a tre mesi fa?

"Ora è il gruppo è formato e da novembre siamo competitivi: credo sia una squadra che se la possa giocare a viso aperto con tutti, come dimostra il cammino fatto fino a questo momento. Quando entri con squadre più profonde e con giocatori professionisti cambia tutto, da noi non è così, ma siamo in una fascia dove paghiamo dazio, però siamo soddisfatti".

Le altre gare: Cernusco-Sangiorgese oggi alle 18,30, Tigers Romagna-Bologna 2016 oggi alle 20,30, Pizzighettone-Ferrara oggi alle 21, Nerviano-Sansebasket Cremona e Fulgor Fidenza-Piadena domani alle 18.

La classifica: Sangiorgese e Fulgor Fidenza 22; Sansebasket Cremona, Pizzighettone e Bologna 2016 18; Ferrara 16; Piadina 14; Nerviano, Olimpia Castello e Social Milano 12; Cernusco e Tigers Romagna 8.

Giacomo Gelati