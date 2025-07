Basket B Interregionale: dopo Vigori, altro innesto col classe 2004 già protagonista a Ozzano. L’Olimpia piazza un colpo in regia. Agresti può contare su Torreggiani

Continua incessantemente il lavoro della dirigenza dell’Olimpia Castello, capitanata dal gm Danilo Francesconi, per la costruzione della squadra 2025/2026 che, dopo la mirabolante salvezza ottenuta il 21 maggio a Palestrina, scenderà in campo in B Interregionale per la terza volta di fila. Così, dopo il primo annuncio del pivot Alessandro Vigori, in nerazzurro è in arrivo il playmaker classe 2004 Leonardo Torreggiani: un autentico colpo che, a dispetto della giovane età, porterà la recente esperienza nello stesso campionato con la maglia dei New Flying Balls (3,4 punti di media in 35 presenze, di cui diverse da mvp ozzanese), oltre a un curriculum tutto bolognese.

Torreggiani è cresciuto nelle giovanili di Cmo Ozzano e Bsl San Lazzaro, che nella stagione 2017/2018 sarà il club che sotto l’egida sportiva di coach Marco Sanguettoli vincerà lo scudetto U14. Successivamente arrivano i campionati d’Eccellenza U15 (con la partecipazione alle finali nazionali) e U16, trampolino che gli permetterà di essere aggregato alla serie B dei New Flying Balls guidata da coach Federico Grandi, dove riuscirà a esordire nella stagione 2020/2021. Il regista arriva dunque in viale Terme dopo il triennio in C con la casacca di Castel Guelfo (5,9 punti di media in 80 partite) e dopo l’ultima stagione nuovamente in maglia Ozzano.

Con l’arrivo di Torreggiani inizia così a prendere forma il giovanissimo reparto che, con la conferma del castellano doc classe 2005 Fabio Castellari, garantirà a coach Claudio Agresti affidabilità, corsa e un po’ di sfrontatezza dentro i 6,75 metri. Da questi primi quattro tasselli, guida tecnica e 3 giocatori, il team dell’Olimpia sta plasmando la squadra del futuro, che dovrà fare a meno degli uscenti ‘Slava’ Zhytaryuk, Gianninoni, D’Ambrosio Angelillo, Conti e Alberti. Il club sembrerebbe vicino alla guardia persicetana classe 2001 Manuel Carpani, difensore granitico e dalle grandi doti offensive, reduce dal triennio in B Interregionale con Pavia e La Spezia, ma si attendono sviluppi in merito.

Per il momento Francesconi e soci procedono ad ampie falcate prima della vera e propria pausa estiva e prima dell’inizio delle attività di fine agosto: l’obiettivo è confermato essere quello della salvezza, sperando di non bissare le angosce dell’ultimo campionato costellato di infortuni.