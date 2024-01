Basket B interregionale

"Ad Ancona, sarà una partita molto difficile". Non vuole abbassare la guardia Nicola Scalabroni, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista del match di oggi alle 20.30, nel PalaRossini, contro la Cab Stamura Ancona, per la 17ª giornata del campionato di serie B Interregionale. "Loro – avverte Scalabroni – vengono da tre vittorie nelle ultime quattro partite. L’esperienza che stanno facendo in questo campionato senior li sta maturando ed adesso sono molto più pronti a giocare. Andiamo in trasferta e sappiamo che ci sarà da sudare e dare il massimo per uscire con un buon risultato".

Intanto, coach Scalabroni si dice soddisfatto per l’ultima vittoria che è arrivata ai danni del Teramo per 79-77. Infatti, si è trattato del terzo successo consecutivo per i portorecanatesi, che stanno così riscattando la lunga scia di sconfitte subite prima della pausa natalizia. "È stata – aggiunge il tecnico dell’Attila Junior Basket – una vittoria fondamentale contro gli abruzzesi. un altro scontro diretto portato a casa che ci ha dato la possibilità di risalire la classifica. Siamo in piena corsa e dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti per ogni partita: adesso sarà una battaglia e abbiamo altri due scontri diretti importanti da fare nostri. I miei ragazzi stanno bene e si stanno allenando nel modo giusto. Ma adesso – conclude Scalabroni – dobbiamo essere bravi a gestire le energie, perché questa è una settimana importante con tre partite in appena sette giorni".