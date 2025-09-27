Basket B interregionale. Esordi o in casa per Recanati, fuori Attila Junior e B-Chem

Inizia in questo week end il campionato di serie B interregionale che vede al via sette formazioni marchigiane, quattro delle quali della provincia: Civitanova, Recanati, Porto Recanati e Matelica. Le altre sono Bramante Pesaro, Senigallia e Jesi. Fanno parte del girone D, nella Conference Centro, assieme a compagini di Puglia (Canosa e Bisceglie), Molise (Termoli), Romagna (Forlimpopoli), Umbria (Gualdo e Valdiceppo) e Abruzzo (Amatori Pescara e Vasto). In tutto sono 15, dunque girone dispari che prevede a rotazione un turno di riposo per ciascuna squadra. Inizia la Halley Matelica, il cui debutto slitterà quindi al 5 ottobre contro il Valdiceppo. Gioca invece domani in casa la Svethia Recanati: alle 18 affronterà la Goldengas Senigallia al PalaCingolani-Pierini. I gialloblù di coach Marco Schiavi tenteranno di recuperare Gurini fermo ai box per un problema alla spalla. La B-Chem Civitanova esordisce in trasferta, sempre domani alle 18, sul parquet del PalaElettra di Pescara contro gli "Amatori". Del Porto Recanati riferiamo a parte. È questa la terza stagione per la serie B Interregionale che si presenta al via con una terza nuova formula: non ci saranno più le gare del Play In e quindi nella lotta per salire di categoria le prime otto al termine della regular season entreranno direttamente nei play off incrociati col girone C (Toscana, Liguria e Piemonte). La vincente salirà in B1.

m. g.