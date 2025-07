Basket B Interregionale. Halley Matelica, confermato Mazzotti

La Halley Matelica conferma Alessio Mazzotti, ala, classe 2003, 198 centimetri di altezza, alla terza stagione consecutiva in maglia vigorina. Nato a Ravenna ma cresciuto a Riccione, Mazzotti è reduce da un campionato ridotto ai minimi termini a causa dell’infortunio al ginocchio che l’ha messo ko già alla seconda giornata, durante il match contro il Bramante, rendendolo poi disponibile (ma comprensibilmente indietro di condizione) solo nei playoff. Mazzotti è ormai un matelicese acquisito: si è fatto ben volere da tutti con i suoi modi gentili fuori dal campo ma soprattutto con la versatilità e l’inesauribile energia che mette dentro al campo, che ne ha fatto una pedina imprescindibile della Vigor delle ultime stagioni. Nonostante i 22 anni, Mazzotti ha comunque già una solida esperienza alle spalle, sia a livello giovanile (dividendosi tra Rimini, Pesaro e Bassano) che senior (Riccione, Firenze e Rieti). La nuova Halley punta molto sulla voglia di rivalsa del giocatore romagnolo, con il quale sale a tre il numero dei confermati dalla scorsa stagione. Questo il suo commento rispetto alla permanenza in biancorosso: "Sono felice di restare a Matelica, in un ambiente in cui mi sono sentito a casa sin dall’inizio. Non vedo l’ora di tornare in campo, a maggior ragione dopo una stagione travagliata come quella scorsa in cui sono riuscito a giocare appena 7 partite. Sono molto carico, ho una gran voglia di rivalsa".

m. g.