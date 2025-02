Basket B Interregionale, i calendari: Guerri e compagni debutteranno con i triestini della Jadran. New Flying Balls, i playoff partono da Pescara. Il Bologna 2016 si prepara alla trincea dei playout

Tutto è pronto dunque per l’inizio della seconda fase del campionato di B Interregionale che vedrà in primissima linea i New Flying Balls di coach Matteo Lolli, unico dei tre club bolognesi ad aver ottenuto il pass per la poule playoff denominata play-in Gold: 12 partite complessive, 6 in casa e 6 in trasferta, per provare a centrare i primi 8 posti che delineeranno la griglia finale dei playoff veri e propri. Oltre i quali i ‘palloni volanti’ di viale 2 Giugno sognano un ritorno in serie B Nazionale (4 le promozioni totali, una per Conference).

A colpire è però la mancanza di linearità di un calendario piuttosto inconsueto e frutto degli incastri e della disponibilità dei campi: a febbraio Ozzano disputerà infatti due gare in trasferta prima di un marzo tutto casalingo e di un aprile tutto in trasferta. Il debutto biancorosso è stato calendarizzato per questa domenica sulle doghe dell’Amatori Pescara (palla a due ore 18) prima di far visita, la settimana successiva, alla testa di serie della division F Carver Cinecittà.

Come anticipato, marzo sarà tutto focalizzato in quel del Pala Arti Grafiche Reggiani, con la gara del 2 marzo contro L’Aquila, antipasto dell’infrasettimanale contro Cagliari (12 marzo), Viterbo (16 marzo), Pescara (22 marzo), Ebk Roma (26 marzo) e Carver (29 marzo). A questo punto inizierà il tour de force lontano da casa per un mese tutto on the road: il 6 aprile si scenderà in Abruzzo contro L’Aquila (6 aprile), prima degli appuntamenti contro Ebk Roma (12 aprile), Cagliari (16 aprile) e Viterbo (il 27, dopo la sosta pasquale).

Dopo un finale di stagione doloroso, con 5 sconfitte consecutive che hanno disordinato i piani rossoblù, si prepara alla poule playout denominata play-in Out il Bologna 2016 di capitan ‘Lollo’ Guerri. La formula resta pressoché la stessa, con 10 partite che, col trasporto degli scontri diretti della prima fase, andranno a formare la classifica finale: le prime 3 del girone si salvano, l’ultima retrocede e dal quarto all’11° posto transitano alla terza e ultima fase playout. Il cammino salvezza dei bolognesi inizia questo fine settimana al PalaSavena con l’arrivo dei triestini della Jadran (palla a due ore 17), prima delle sfide contro Jesolo (23 febbraio, trasferta), Montebelluna (2 marzo, casa), Guerriero Padova (12 marzo, casa) e San Bonifacio (15 marzo, trasferta). Il ritorno inizierà il 23 marzo con la trasferta di Trieste (23 marzo), prima di Jesolo (30 marzo, casa), Montebelluna (5 aprile, trasferta), Padova (16 aprile, trasferta) e San Bonifacio (27 aprile, casa).

