Basket B Interregionale, i castellani danno il via agli innesti. Cinque gli addii, tra cui l’mvp Conti. Olimpia, è Vigori il primo colpo

Primo innesto della stagione 2025/2026 in casa dell’Olimpia Castello del presidente Massimo Ramini, che dopo l’ufficializzazione di due settimane fa del nuovo tecnico Claudio Agresti, arrivato in viale Terme dopo la permanenza in B Interregionale ottenuta del suo predecessore Mauro Zappi, ha tolto i veli sul pivot classe 1999 Alessandro Vigori.

Faentino cresciuto nella cantera di Reggio Emilia, la sua carriera sboccia sin da subito con la presenza in pianta stabile nelle nazionali giovanili U16 e U18 (arrivando a giocare gli Europei 2017), prima dell’esordio in serie A con la canotta biancorossa. Poi un anno in A2 a Mantova e quattro in B Nazionale tra Cesena, Cividale, Imola (sulle sponde sia di Andrea Costa sia di Virtus) e Teramo, prima delle ultime due stagioni passate in Interregionale fra Stella Azzurra Viterbo e L’Aquila.

Con lui inizia così il nuovo corso dei nerazzurri, al lavoro col gm Danilo Francesconi per la costruzione della rosa che, come dichiarato dallo stesso, si è posta l’obiettivo di una salvezza tranquilla, sperando di non replicare l’ingente mole di infortuni che ha caratterizzato negativamente l’ultimo campionato. 14 le defezioni complessive, che hanno portato mancanza di continuità e una difficoltà generale a costruire un’identità di gruppo che, sul finire della stagione, si è palesata arrivando alla salvezza. Il lascito e capolavoro di coach Zappi.

Nel mentre il club, che nei giorni scorsi si è congedato da Vyacheslav ‘Slava’ Zhytaryuk e Jacopo Gianninoni, ha annunciato ieri altre 5 uscite di spessore dalla squadra. Non saranno parte del prossimo gruppo Simone Conti (che chiude la stagione da mvp indiscusso con 17,9 punti di media), Davide Biasich (12,4), Alessandro Alberti (10,3), Michele D’Ambrosio (12,3) e Luca Conti (0,9). Sarà soprattutto a partire dai numeri importanti di questi giocatori che la dirigenza dovrà trovare la chiave migliore per il rendimento offensivo dell’Olimpia. E certamente la stazza, l’ottima visione di gioco e le mani morbide di Vigori sono il primo segnale incoraggiante per ripartire col rinnovo della squadra. Giorni caldi dunque e in viale Terme è appena iniziato il nuovo corso del club, fresco di festeggiamenti del suo ventennale.