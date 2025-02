Basket B Interregionale, il calendario Play In Gold

La Fip Emilia Romagna ha reso noto il calendario provvisorio del Play In Gold. Quello definitivo verrà ufficializzato nei prossimi giorni, ma conterrà solo eventuali modifiche su richiesta delle singole società. La seconda fase del campionato di serie B interregionale mette insieme 12 squadre: 6 di Marche ed Emilia Romagna e 6 di Lazio, Abruzzo e Sardegna. Alla fine le prime 8 andranno ai play off a eliminazione diretta e, in ultimo, solo una squadra salirà in B nazionale.

Si comincia sabato 15 febbraio: la prima a scendere in campo sarà Porto Recanati, in casa, contro la Stella Ebk Roma (ore 21.15). Poi, domenica 16, toccherà a Recanati contro la Carver Roma: match in programma in casa dei leopardiani alle 18. Debutta invece in trasferta il Matelica, domenica a Viterbo, contro la Stella Azzurra (ore 18). In questa fase, le formazioni provenienti dallo stesso girone affrontano solo le squadre dell’altro raggruppamento (gare di andata e ritorno).

Il 12 e 13 marzo ci sarà il primo turno infrasettimanale; l’andata terminerà il 15 marzo; poi, il 19 e 20 aprile stop per le festività pasquali; infine il 27 aprile si giocherà l’ultima giornata. La classifica d’avvio: Carver Roma 16 punti, Loreto Pesaro 12, Halley Matelica 12, Svethia Recanati, Bramante Pesaro, Stella Azzurra Viterbo, Esperia Cagliari e Nuovo Basket Aquilano 10, Ozzano, Attila Junior Porto Recanati e Amatori Pescara 8, Stella Ebk Roma 6.

Per quanto riguarda invece il Play In Silver il debutto di Civitanova sarà in trasferta, sabato alle 18, a Pescara contro la BK 2.0.

m. g.