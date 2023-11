Basket B interregionale, il general manager pensa già al confronto di domenica contro il lanciatissimo Pizzighettone. Olimpia, la prudenza di Francesconi: "Fragilità da curare»

A due giornate dalla fine del girone d’andata in casa Olimpia ci si prepara alla sfida casalinga che domenica alle 18 vedrà impegnati i nerazzurri nel difficile esame contro Pizzighettone, in striscia positiva da 4 giornate.

Tuttavia l’umore è prudente dopo l’ultimo ko nella sfida-salvezza contro i Tigers Romagna.

"Paghiamo il fatto di essere partiti un po’ zoppi – spiega il gm Danilo Francesconi –, ora la squadra è configurata per essere competitiva, grazie anche all’inserimento di Omar Dieng, che si sta integrando. Tuttavia, mentre la trasferta di Ferrara ci ha dato segnali importanti, forse perché più liberi di testa giocando con una squadra molto forte, quella di Cervia ha messo a nudo una fragilità che va sistemata e curata. Non siamo quelli spenti e in balìa degli avversari visti l’altro giorno".

Contro i romagnoli una mentalità sbagliata e parsimoniosa di quell’agonismo visto la settimana prima.

"Sapevamo che non avrebbe giocato un fuoriclasse come Frank Bushati e nel paradosso ci siamo rilassati pensando che sarebbe stata una partita più facile. E invece l’approccio mentale è stato sbagliato e in un quarto abbiamo perso qualcosa come 12 palle, numeri impensabili".

Tra le fila dell’Olimpia si guarda al domani con fiducia.

"Il coach ha fatto un bel report sulla partita ed è stato chiaro, registrando cosa dobbiamo migliorare. Fortunatamente il campionato è lungo e questa fase non darà sentenze: certo, il nostro bilancio è di 2-7, che è negativo rispetto al valore della squadra. Ma ogni situazione va coniugata e siamo fiduciosi del nostro potenziale. Aspettiamo che le stelle si allineino e ci toglieremo tante soddisfazioni".

Necessario un cambio di passo.

"Dobbiamo imparare a essere feroci, specie con squadre alla nostra portata. O siamo capaci di innestare una marcia diversa dall’inizio, altrimenti il campionato si farà complicato".

Le altre gare: Milano-Ferrara, Bologna 2016-Cernusco, Cremona-Piadena, Nerviano-Fidenza, Romagna-Sangiorgese.

La classifica: Sangiorgese 14; Pizzighettone, Fulgor Fidenza e Bologna 2016 12; Ferrara e Piadena 10; Nerviano, Milano e Cremona 8; Tigers Romagna 6; Olimpia Castello e Cernusco 4.