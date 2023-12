Basket B Interregionale. Il gm Pallotti: "Virtus, prova da dimenticare»

"Una partita pessima, era una gara che avremmo dovuto portare a casa e invece...". È deluso Marco Pallotti, gm della Virtus Civitanova, per la sconfitta a Pescara (68-54) e per come è maturata. "Noi – ricorda – abbiamo fatto registrare un buon inizio, però con il tempo non siamo più riusciti a fare canestro risultando deficitari al tiro. Loro, una squadra giovane con un paio di elementi esperti, hanno fatto quanto dovevano fare". Anche a Roseto la Virtus non aveva fatto registrare percentuali alte al tiro, ma aveva vinto. "In effetti a Roseto abbiamo fatto 56 punti, ma in quella gara abbiamo difeso meglio e così siamo riusciti a vincere". E domenica i civitanovesi riceveranno la leader Bramante Pesaro. "Loro sono una neopromossa come noi, affronteremo un avversario sulle ali dell’entusiasmo e fisicamente forte. Mancano 10 gare alla fine della regular season e noi dovremo fare valere il fattore campo dovendo giocare sei partite in casa".