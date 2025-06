Basket B Interregionale, il nuovo coach: "Obiettivo salvezza». Olimpia, ecco Agresti: "Sono carico e felice»

Ha inizio oggi il nuovo corso dell’Olimpia Castello del presidente Massimo Ramini, che dopo la salvezza occorsa a fine maggio in B Interregionale (seconda stagione consecutiva nell’anno del ventennale del club) e dopo la separazione con coach Mauro Zappi, appena accasatosi a Pavia nello stesso campionato, ha posato la prima pietra della stagione 2025/2026: al PalaFerrari è in arrivo l’ex Castel Guelfo coach Claudio Agresti, fresco di salvezza in serie C e allenatore dal lungo e prestigiosissimo curriculum, tanto in ambito maschile quanto femminile. Sarà proprio da lui che prenderà il via la costruzione della rosa nerazzurra che scenderà in campo nel quarto campionato italiano.

"C’è una salvezza da raggiungere – le prime parole del tecnico faentino classe 1959 –. Quello che mi prefiggo è che a fine stagione, dopo quelli che saranno stati promossi noi possiamo essere i più contenti di tutti. Il ‘make it happen’ è la mia motivazione". Per i castellani una scelta di spessore che fonda le sue radici nel periodo che dal 1983 al 2004 lo ha visto ininterrottamente protagonista in campo femminile in A1 e A2 con la conquista di cinque promozioni: due a Faenza con il Club Atletico e una con Vicenza, Pistoia e San Giovanni Valdarno. Con il Club Atletico ha raggiunto anche tre finali, vincendo un titolo Cadette. Poi la semifinale di A1 con la Termomeccanica La Spezia, il quinto posto nel girone di Eurolega con Chieti e l’esperienza ad Ariano Irpino a chiudere il ciclo femminile. In campo maschile coach Agresti ha guidato la Virtus Imola, è stato collaboratore nello staff tecnico di Montegranaro in Legadue, poi Chieti, l’assistenza a Scafati, La Spezia e ovviamente Faenza, prima della salvezza occorsa poche settimane fa in serie C.

"Vengo all’Olimpia Castello con grande soddisfazione, non mi piace raccontare favole. Desidero solamente che il campo convinca le persone che stanno con noi che ci meritiamo il loro calore". Felice del suo arrivo in viale Terme il presidente ‘Max’ Ramini. "La scelta è stata semplice, ha capito subito l’obiettivo stagionale, che è quello dell’anno scorso: salvarci il prima possibile. Lui è motivato e ci ha fatto capire che era il nostro riferimento migliore per affrontare una stagione difficoltosa e nella quale si dovrà lavorare tanto". Si apre dunque il cantiere in casa dell’Olimpia, che si prepara a imbastire la nuova rosa. "Lui è uno che è molto performante a partire dal lavoro in palestra. Siamo già all’opera per costruire la nuova squadra, chiaramente con un budget più basso della media dei gironi, che speriamo siano più vicini a casa dell’anno scorso. Sarà un lavoro difficile, ma l’ho visto determinato e credo sia la persona giusta al posto giusto".