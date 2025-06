Basket B Interregionale. In casa Costone è vicino il ritorno di Franceschini

Proseguono le manovre di costruzione del Vismederi Costone che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B interregionale. In attesa delle ufficialità delle conferme di Nasello, Zeneli e dei gemelli Paoli, la società del presidente Emanuele Montomoli si sta muovendo per allestire una squadra da mettere a disposizione del confermatissimo coach Michele Belletti che sia all’altezza delle ambizioni dell’ambiente gialloverde. Qualcosa potrebbe cambiare nello staff tecnico. Se non sembrano esserci dubbi sulla conferma di Riccardo Riccardini, Gianni Terrosi potrebbe lasciare (per motivi familiari) il Costone dopo 3 stagioni, due da giocatore e la sua prima da assistant coach dopo aver appeso le scarpe al chiodo. Al suo posto si profila un grande ritorno al Costone, quello di Filippo Franceschini. Franceschini nelle ultime due stagioni è stato capo coach a Poggibonsi in Serie D ma nel frattempo collaborava già con il Costone, allenando la squadra Under 19. Si attende adesso l’ufficialità della società per sancire un ritorno importante, anche per lo stesso Franceschini che, sul curriculum, può già annoverare il ruolo di assistente alla Mens Sana e capo coach alla Virtus. Tra i ricordi più belli che legano Filippo Franceschini al Costone c’è però anche la storica promozione, con vittoria dell’allora campionato di DNC, ottenuta da giocatore nella stagione 2011/’12. Di quella squadra faceva parte anche il fratello Niccolò, oggi team manager alla Mens Sana. Prospettive ed avvicendamenti che fanno sì che in casa Franceschini (dove anche babbo Piero è doppio ex) i derby cittadini che anche quest’anno animeranno il calendario del campionato acquisiscano già adesso un significato assolutamente particolare. AF