Basket B interregionale, ko in volata contro Senigallia. Baskérs, folle rimonta. Manca però lo sprint

Sfuma ancora una volta in volata il successo per i Baskérs Forlimpopoli, che al termine di una vera e propria battaglia cadono tra le mura amiche per 65-68 (parziali 13-16; 33-28; 42-48) contro la Goldengas Senigallia. Dopo un primo quarto di sostanziale equilibrio, nel secondo parziale accade di tutto: prima i marchigiani scappano in avanti fino sul 13-28, poi un folle controbreak di 20-0 dei padroni di casa, propiziato dalle giocate dei fratelli Bracci e dai siluri di Vico e Fin, permette ai Baskérs di andare all’intervallo sul +5.

Al rientro dagli spogliatoi, con il canestro di Sampieri, i forlimpopolesi arrivano sul 35-28, poi sono gli ospiti a restituire il favore: trascinata dall’atletismo di Tourn e dal duo Cicconi Massi-Giampieri, Senigallia si riporta avanti con forza, con un break di 4-20 che porta gli ospiti fino sul +9. La reazione dei ragazzi di coach Tumidei, però, non si fa attendere: così, con un positivo Antonio Brighi, i padroni di casa impattano a quota 61. Decisiva risulta però la tripla di Clementi, che spariglia le carte: Forlimpopoli trova due canestri da sotto, ma gli ospiti fanno 4/4 dalla lunetta. L’ultima preghiera di Vico non trova la via del canestro: così arriva il ko per i Baskérs, che comunque confermano tutto il loro potenziale in questo campionato.

Tabellino Chemifarma: Rossi 7, Brighi A. 11, Ruscelli 7, Sampieri 8, Vico 8, Apparuti ne, Zoli ne, Benzoni, Fin 6, Bracci M. 7, Bracci J. 11. All.: Tumidei.