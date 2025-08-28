Basket B Interregionale. "La B Chem Civitanova ha sposato appieno la politica dei giovani»

"Dal 20 agosto è al lavoro una B-Chem Virtus giovane che continua la politica societaria". Massimiliano Domizioli, coach della formazione civitanovese, sta gettando le basi per la B Interregionale di basket. "Abbiamo mantenuto l’ossatura dello scorso anno – aggiunge – inserendo dei ragazzi molto giovani. Abbiamo dei 2007 e anche un 2008. Sono contento delle conferme e di avervi inserito elementi non ancora ventenni". La B-Chem è decisa a ripetere quanto di buono fatto l’anno scorso. "L’obiettivo più reale è una salvezza tranquilla: sono contento che sia stato confermato il gruppo a cui abbiamo aggiunto dei ventenni". Ci sarà spazio per dei test. "Sabato andremo a Senigallia, il 3 settembre a Matelica e il 6 ci sarà un allenamento congiunto con Jesi". Il tecnico dà uno sguardo al girone. "Sarà equilibriato. Penso Recanati, Porto Recanati, Bisceglie e la matricola Forlimpopoli abbiano un qualcosa in più, Matelica ha rinnovato tanto ma rimane un gruppo molto interessante. Mi sembra una B Interregionale più equilibrata dello scorso anno non essendoci Matelica e Loreto Pesaro che avevano un qualcosa in più di tutte le altre".