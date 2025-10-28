Basket B interregionale. La Cantini Lorano si rialza. Borgomanero esce di scena

Dopo quattro sconfitte, peraltro tutte di misura, la Cantini Lorano Olimpia conquista in un Filarete gremito il suo primo successo nel campionato di B interregionale 2025-26. A farne le spese è il Basketball di Borgomanero (Novara), superato per 98-91 al termine di una partita avvincente, ricca di intensità e di colpi di scena, con i padroni di casa sempre avanti nei momenti decisivi, anche quando nel finale gli ospiti hanno provato a rientrare con energia e determinazione.

Il primo quarto è stato equilibrato e si è chiuso 21-19 con 9 punti di Andrea Scali, nel secondo Legnaia ha allungato il passo toccando il +9 nel punteggio all’intervallo (47-38) mostrando solidità difensiva e un notevole gioco corale. Nel successivo il dominio della squadra di casa si è fatto sentire, in particolare grazie a Tommaso Tintori (nella foto) che ha chiuso in doppia-doppia mettendo a segno 21 punti e 12 rimbalzi.

Nell’ultimo periodo gli ospiti si sono rifatti sotto con un parziale di 21-31 ma la freddezza e la lucidità dei gialloblù hanno permesso di chiudere la gara fra gli applausi del pubblico. Fra i migliori in campo spiccano Andrea Scali, assoluto mattatore del match con 27 punti, 5 rimbalzi e 3 recuperi, Tommaso Baldasseroni (14) senza errori al tiro libero, oltre al già citato centro titolare Tintori e Lorenzo Merlo in cabina di regia con 11 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Nella prossima giornata l’Olimpia di Marco Armellini - che ha rilevato in panchina Roberto Russo del quale fu vice lo scorso anno - osserva un turno di riposo.

f. m.