Basket B Interregionale. La Stosa Virtus contro Legnaia. Palla a due alle 19

Prima amichevole precampionato per la nuova Stosa Virtus 2025/26. Oggi pomeriggio alle 19 la formazione di coach Evangelisti scende in campo al PalaPerucatti nello scrimmage contro l’Olimpia Legnaia. Un primo test dopo 2 intense settimane di preparazione che sarà utile a verificare il livello del lavoro svolto e soprattutto la condizione fisica della squadra. Come sempre accade dopo i primi giorni dove i carichi di lavoro sono molto pesanti, ci sono stati degli acciacchi che oggi pomeriggio priveranno coach Evangelisti di alcuni elementi. Guerra ha avuto un piccolo risentimento muscolare mentre Gianoli ha avvertito un lieve fastidio alla caviglia. Entrambi per precauzione saranno risparmiati questa sera e valutati all’inizio della prossima settimana dallo staff medico con l’obiettivo di riaverli a disposizione per il "memorial Brenci" in programma il prossimo fine settimana al PalaOrlandi. Oltre ai 2 elementi fondamentali dello starting five rossoblu contro Legnaia dovrebbero riposare anche i giovani Vegni e Muzzi, anche loro alle prese con alcuni problemi fisici per fortuna di lieve entità. La partita amichevole di oggi pomeriggio sarà l’occasione per i sostenitori rossoblu per vedere all’opera per la prima volta con la nuova maglia i neo acquisti Morciano, Redaelli e Crocetta che stanno ben impressionando in questi primi giorni di preparazione non solo per capacità tecniche ma anche per una condizione fisica già piuttosto avanzata. Il test con i fiorentini apre dunque il precampionato rossoblu che proseguirà con il torneo della prossima settimana, con la gara casalinga con Arezzo del 13 e infine con la trasferta a Cecina del 20 settembre, preludio all’esordio in campionato della settimana successiva.