Basket b interregionale. La Virtus non ha tante alternative. Tessitore: "C’è da battere Ancona»

"Contro Ancona è forse la partita più importante della stagione". È quanto dice Mario Tessitore (foto), direttore sportivo della Virtus Civitanova, sul match di domani alle 18 al PalaRisorgimento contro il fanalino di coda. "Noi – spiega – faremo di tutto per arrivare tra le prime otto, ma se non dovessimo riuscirci ci faremo trovare pronti per i playout ed ecco che questa gara acquista un valore rilevante". Nei playout, che si giocheranno contro le formazioni laziali, le squadre si portano dietro i punti conseguiti con gli altri tre team in lotta per non retrocedere".

Ora non è proprio il caso di fare tanti calcoli, ma di concentrarsi esclusivamente sulla sfida di domani perché è una di quelle partite da vincere a tutti i costi. "Ancona – spiega il direttore sportivo – è una formazione molto giovane che va sempre a mille, noi allora dovremo essere abile a imporre i nostri ritmi e far valere l’esperienza". Ed ecco quindi che la gara di domani diventa un momento fondamentale della stagione, soprattutto considerando che i civitanovesi affrontano un avversario che sta dietro in classifica e che giocano in casa. "Ci arriviamo effettivamente un po’ acciaccati per l’indisponibilità di Massi Cicconi e perché Bini è ancora alle prese con l’influenza, ma ciò – conclude Tessitore – non cambia affatto i nostri programmi".