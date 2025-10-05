Basket B interregionale. L’Halley al debutto. Arriva Valdiceppo

Con una settimana di ritardo rispetto alle altre del girone, a causa del turno di riposo, si alza il sipario sulla stagione della Halley Matelica del confermato coach Antonio Trullo. Oggi alle 18, al palasport di Castelraimondo, la prima avversaria dei biancorossi è la Sicoma Valdiceppo. Si tratta di una squadra profonda e frizzante, che avrà in più una voglia di rivalsa dopo il pesante -43 casalingo di domenica scorsa contro Porto Recanati. Ma la Halley, che si presenta in campo al completo (al netto delle assenze dei lungodegenti Eliantonio e Mentonelli), non ha alcuna intenzione di fare regali. Nelle file degli umbri, guidati da coach Paolo Filippetti, ci sono anche due ex vigorini: John David Rath, che dirige le operazioni dalla cabina di regia, e Alberto Provvidenza, imprescindibile nel ruolo di ala. Biglietto d’ingresso: 10 euro, ridotto 5 (14-17 anni); i minori di 14 anni e i tesserati del settore giovanile della Vigor entrano gratis. Per chi non l’ha ancora fatto – ricorda la società matelicese – è possibile sottoscrivere l’abbonamento direttamente in biglietteria.

m. g.