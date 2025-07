Basket B Interregionale. L’Halley di coach Trullo riparte dal capitano Mentonelli

La Halley Matelica, dopo la riconferma di coach Antonio Trullo, riparte dal suo capitano: Simone Mentonelli, guardia classe 2000, 185 centimetri di altezza, alla terza stagione di fila con la maglia vigorina. Fermo ai box per un infortunio al ginocchio, che l’ha messo fuori dai giochi nel Play In Gold, Mentonelli ce la sta mettendo tutta per recuperare e farsi trovare pronto ad autunno. Il suo ingresso in squadra sarà forzatamente "in corsa", ma c’è grande soddisfazione nelle sue parole: "Sono contento che la società, nonostante l’infortunio, abbia deciso di dar seguito al nostro rapporto. Per me il ruolo di capitano è un onore. Ce la metterò tutta per trasmettere alla squadra cosa significa giocare per questa maglia e sono già carico per questo nuovo inizio". Dal canto suo il general manager del Club, Stefano Bruzzechesse, aggiunge: "Simone è l’anima della nostra squadra, quindi non potevamo rinunciare a lui, anche se non sarà pronto fin da subito a causa dell’infortunio subito nella scorsa stagione. Ci sono aspetti indispensabili per una squadra che vanno oltre le statistiche e Simone li racchiude tutti nel suo gioco". Simone Mentonelli è un matelicese doc e, dopo le esperienze a Jesi, Olginate, Molfetta e Montegranaro, sta dando tutto per i colori della sua città.

m. g.