Basket B interregionaLE. L’Halley Matelica conferma coach Trullo: "È per me uno stimolo per fare ancora meglio»

La Halley Matelica riparte da coach Antonio Trullo che per la quarta stagione di fila sarà sulla panchina vigorina. "Ringrazio la società per la rinnovata fiducia accordatami – sono state le sue prime parole –, è uno stimolo per proseguire con maggiore impegno e dedizione questa esperienza matelicese. Ripartiamo con nuovo progetto con l’intenzione di costruire una squadra che prima di tutto sappia esprimere un basket divertente". Così invece la presidentessa Monica Sonaglia: "Sono convinta che il percorso intrapreso con coach Trullo meriti di proseguire, a prescindere dal fatto che fosse già sotto contratto anche per la prossima stagione. Siamo certi che anche da parte sua ci sia la volontà di mettersi di nuovo in gioco. Prima di confermare il suo ruolo, abbiamo avuto un confronto approfondito durante il quale abbiamo valutato con franchezza sia i punti di forza emersi sia quegli aspetti che richiedono un miglioramento. Tony è un professionista di grande serietà e passione. Sono certa che saprà affrontare la nuova sfida con rinnovato entusiasmo e determinazione. Abbiamo concordato gli obiettivi per la prossima stagione, modulandoli in modo più contenuto ma stimolante per costruire con calma e metodo una nuova fase del progetto. Il nostro diesse Luca Usberti è già al lavoro per prepararci a questo importante percorso di rilancio".

Classe 1962, coach Trullo è uno dei decani tra gli allenatori italiani, con un’esperienza pluriennale iniziata nella sua Roseto e con tanti titoli messi in bacheca nel corso della sua carriera. Tra le prestigiose piazze in cui si è fatto apprezzare ci sono anche Roma, Montegranaro, Ferrara, Scafati, Brindisi e Latina.

