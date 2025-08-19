Basket B Interregionale. L’Halley si ritrova e volta pagina: "Quest’anno non partiamo favoriti»

Una squadra giovane, più atletica e con giocatori che hanno "fame" di vincere. È questa la nuova Halley Matelica presentata ieri a stampa e tifosi, pronta a iniziare oggi la preparazione in vista del campionato di serie B interregionale (debutto casalingo domenica 5 ottobre contro il Valdiceppo). "Abbiamo capito che era finito un ciclo – ha detto il general manager Stefano Bruzzechesse – e che era necessario voltare pagina. Dopo un’estate di cambiamenti, però, ripartiamo ora con la voglia di far bene anche nella prossima stagione". Il direttore sportivo Luca Usberti ha aggiunto: "Bisognava fare delle scelte, abbiamo cercato un mix di esperienza e gioventù, scegliendo giocatori intercambiabili e pensando a un basket moderno, veloce. Non partiamo favoriti, ci sono squadre più forti, questo allenterà la pressione su di noi. Penso che potremo fare un buon campionato". Il riconfermato coach Antonio Trullo ha sottolineato il "grande atletismo" che caratterizzerà il gruppo e ha espresso la volontà di "praticare quella pallacanestro divertente e, al tempo stesso, vincente". "Mi piace molto Civitanova – ha rimarcato – e vedo Porto Recanati mezzo gradino sopra le altre. Sono forti anche Recanati e Bisceglie. Sarà un girone tosto, equilibrato. Poi, terminata la regular season, avremo subito i play off, ma non incontreremo le squadra laziali e abruzzesi, bensì quelle del raggruppamento Toscana-Piemonte, dove ci sono realtà ben attrezzate e di livello più alto del nostro, come ad esempio Siena e Lucca". Il coach riavrà l’argentino Mariani, che sta recuperando dopo l’infortunio al ginocchio, ma non potrà contare inizialmente su Mentonelli ed Eliantonio, per i quali bisognerà attendere il prossimo autunno-inverno.

In compenso dovrebbe essere pronto in tempi abbastanza brevi il nuovo palasport in fase di realizzazione a Matelica: a stagione in corso diventerà la "casa" del basket matelicese, come assicurato dalla presidente Monica Sonaglia e da Giovanni Ciccolini, patron della Halley, pure loro intervenuti alla presentazione della formazione biancorossa.

m. g.