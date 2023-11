Basket B Interregionale. L’Olimpia ingaggia Dieng. E domani sfida Ferrara

Ottava di campionato sui parquet della B Interregionale e quart’ultimo appuntamento prima del giro di boa, con l’Olimpia impegnata domani alle 18 sul campo di Ferrara 2018. I castellani, decimi in classifica con un rendiconto di 2 vittorie e 5 sconfitte (sono la peggior difesa con 83,4 punti subiti a gara), faranno dunque visita alla quarta forza e miglior attacco del raggruppamento (83,3) per provare a dar continuità al successo casalingo di una settimana fa contro Nerviano. Nel mentre giovedì sera, contrariamente alle dichiarazioni societarie di 24 ore prima ("Oggi il mercato è chiuso, ma restiamo vigili e attenti al nostro portafogli", come dichiarato dal gm Danilo Francesconi), il club ha ingaggiato l’ala forte classe 2000 Omar Dieng, cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano e con esperienza in B e A2. Ora la squadra di coach ‘Lupo’ Giordani può considerarsi definitivamente ultimata e, pur mantenendo un imprinting a forte vocazione giovanile (21 anni di media), il carattere e l’identità si stanno cementando, come dimostra la crescita avvenuta nelle ultime gare: Si attende il rientro di Mattia Ferdeghini, out per infortunio.

Giacomo Gelati