Basket B Interregionale. Loreto e Bramante, si fa sul serio. Testa e gambe sui "Play-In Gold»

Terminata la prima fase del campionato di Serie B Interregionale è tempo di iniziare a pensare al Play-In Gold ed al Play-In Out, che prenderanno il via nel weekend 15-16 febbraio. Le pesaresi Italservice Loreto e Bramante giocheranno i Play-In Gold.

Infatti vi accedono le prime 6 squadre classificate di ciascuna Division (E e F) della Conference Centro. Sono previste 12 partite (6 di andata ed altrettante di ritorno) contro le squadre dell’altra divisione. Ogni squadra si porterà dietro i punti ottenuti negli scontri diretti della prima fase con le squadre della propria Division. Alla fine di questa fase, le prime 8 squadre classificate accederanno ai playoff. I playoff si disputeranno con il classico formato delle serie al meglio delle tre gare, con il vantaggio del fattore campo per la squadra meglio classificata. La squadra vincitrice dei playoff, conquisterà la promozione in Serie B nazionale per la stagione 2025/2026. Loreto è seconda con 12 punti, mentre Bramante è quinta con 10 punti.

La classifica di partenza della Play-In Gold è: Carver Roma 16, Loreto Pesaro, Vigor Matelica 12, Pallacanestro Recanati, Bramante Pesaro, Stella Azzurra Viterbo, Esperia Cagliari, Nuovo Basket Aquilano 10, New Flying Balls Ozzano, Attila Junior Porto Recanati, Amatori Pescara 8. Stella Ebk Roma 6.

b. t.