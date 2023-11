Basket B interregionale. Matelica all’assalto del fanalino di coda Ancona

"Chiudiamo una settimana di fuoco col match casalingo contro Ancona, una squadra che se la sta giocando con tutti, che sta facendo grandi cose nel torneo Under 19 Eccellenza: non sarà facile, possiamo farcela diventare se andremo in campo con l’approccio giusto, dopo averla preparata in questi tre giorni avuti a disposizione. Mi auguro che da lunedì potremo iniziare a lavorare a pieno regime, grazie anche al rientro di Verri, e iniziare così ad amalgamare la squadra pensata in estate". Parla Antonio Trullo, tecnico della Halley Matelica, in vista della gara di domani alle 18 al palas di Castelraimondo contro il quintetto di Ancona. Dunque, un altro derby per i matelicesi, nel giro di sette giorni, dopo quelli con Senigallia e Civitanova, vinti entrambi grazie a ottime prove di carattere. La classifica,a sei giornate dal via, vede al comando il Bramante Pesaro – unica a punteggio pieno – seguita a quota 10 dalla Halley Matelica che è seconda in solitudine perché il Loreto Pesaro è incappato nel secondo stop stagionale contro il Bramante nel turno infrasettimanale. Ancona è in fondo alla classifica con soli 2 punti, assieme al Pescara.

m. g.