Basket B Interregionale. Matelica, giorni di lavoro

Per la Halley Matelica di coach Antonio Trullo, in preparazione da martedì scorso, si preannuncia un settembre denso di impegni, in vista dell’esordio in campionato contro la Sicoma Valdiceppo (5 ottobre). Lo staff tecnico ha definito il calendario delle amichevoli precampionato: sei saranno gli incontri per testare condizione e automatismi prima dell’inizio della B Interregionale. Doppio appuntamento casalingo per cominciare: mercoledì 3 settembre sarà la B-Chem Civitanova, squadra avversaria dei biancorossi anche in campionato, a varare la nuova Vigor, sabato 6 l’asticella si alzerà con la sfida alla General Contractor Jesi, tra le più ambiziose della B Nazionale. Quindi, due trasferte nella settimana successiva: mercoledì 10 quella in direzione Cerreto d’Esi per affrontare la Ristopro Fabriano, anch’essa formazione della B Nazionale; e sabato 13 quella alla "Bombonera" per giocare con la Sutor Montegranaro, che si presenta come una delle big della nuova serie C. Infine, sabato 20 arriverà Gualdo, neopromossa in B Interregionale, e con l’ex vigorino Lorenzo Monacelli nel proprio roster, mentre sabato 27 nel weekend che apre il campionato ma nel quale la Halley osserverà il turno di riposo, la squadra di coach Trullo cercherà di tenere alti i giri del motore con l’amichevole sul campo della Taurus Jesi dell’ex biancorosso Emanuele Musci, uno dei top team della serie C marchigiana.

m. g.