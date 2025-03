Basket b interregionale. Olimpia Castello, tanti rimpianti alla fine

PALESTRINA 83 OLIMPIA CASTELLO 81

PALESTRINA: Rossi 28, Molinari 6, Ugolini 4, Arnaut 5, Cristofari ne, Yakimovski, Maiolo ne, Maggio, Cilia ne, Mattarelli 14, Pederzini 17, Colagrossi 3. All. Cecconi. OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 19, Castellari ne, L. Conti ne, Gianninoni 12, Alberti 6, Angelillo 6, Biasich 8, Galletti 2, Garuti, Torri 3, Zhytaryuk 15. All. Zappi.

Arbitri: Formica e Capatan.

Note: parziali 22-14; 46-39; 65-61.

Sfuma di un nonnulla la vittoria dell’Olimpia Castello sul parquet di Palestrina, che strappa di misura i 2 punti lasciando così i nerazzurri di coach Mauro Zappi a quota 10 punti nella poule retrocessione della conference Centro di Interregionale. Un risultato che complica la difficilissima corsa al terzo posto (distante 8 lunghezze), quello per evitare i playout: ma per i nerazzurri, che hanno già dimostrato di poter fare risultato anche con le big è ancora tutto aperto, specie nell’ottica di un piazzamento per ottenere il fattore campo nella terza fase. A Palestrina l’Olimpia ben figura restando sugli stessi binari dei padroni di casa e recuperando un -13 che sembrava aver aperto la forbice. Ma i nerazzurri agganciano i capitolini fino all’azione decisiva, col fallo di galletti sull’ala bolognese ‘Riky’ Pederzini, che dalla lunetta fa 2/2 a 34" dalla sirena. Dopo il time-out i bolognesi hanno la possibilità di vincerla dalla lunga, ma prima con Torri e poi con D’Ambrosio non riescono ad andare oltre il ferro.

Le altre gare (play-in Out Centro): Pescara 60-106, Roseto 2020-San Paolo Ostiense 91-80, Vasto-Teramo a Spicchi 68-75, Valdiceppo-Mondragone 96-80 e Virtus Civitanova-Ferentino 74-47.

La classifica: Valdiceppo 20; Senigallia e Vasto 18; Ferentino, Virtus Civitanova, Teramo a Spicchi, Palestrina e San Paolo Ostiense 16; Roseto 2020 14; Olimpia Castello 10; Mondragone e Pescara 2.0 4.