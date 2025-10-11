Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Basket B interregionale, ore 18 al PalaGiorgini. Baskérs all’esame Vigor Matelica

Basket B interregionale, ore 18 al PalaGiorgini. Baskérs all’esame Vigor Matelica

I marchigiani sono una delle favorite del girone:. Forlimpopoli cerca di scoprire quanto vale.

di VALERIO RUSTIGNOLI
11 ottobre 2025
Antonio Brighi sfrutta un blocco (foto Frasca)

Antonio Brighi sfrutta un blocco (foto Frasca)

XWhatsAppPrint

Tornano in campo stasera, alle ore 18, ancora al PalaGiorgini, i Baskérs Forlimpopoli che, dopo il successo contro Vasto dello scorso weekend, proveranno a fare il bis contro la Vigor Matelica. Non sarà facile, perché la formazione marchigiana, che lo scorso anno ha chiuso la stagione regolare al primo posto, è una formazione ben assortita e piena di talento: guidata in panchina da un tecnico come Tony Trullo, con una lunga carriera tra A2 e serie B, Matelica può contare in campo su giovani di valore come Lorenzo Dell’Anna (24 punti nella gara di esordio) e il riccionese Alessio Mazzotti, ma anche su veterani come il play Lorenzo Panzini e l’esterno Mariani. Ci sarebbe anche l’ex FulgorLibertas Giacomo Eliantonio, attualmente ai box per infortunio. Da non dimenticare poi il pivot Mozzi, Mentonelli e l’ex Andrea Costa Fea.

Nell’unica gara giocata lo scorso weekend, Matelica ha battuto per 87-77 Valdiceppo, ma la sensazione è che anche quest’anno la formazione marchigiana sarà una tra le squadre da battere: per questo, per Brighi e compagni sarà un ottimo banco di prova, per capire il proprio livello in vista del prosieguo della stagione.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su