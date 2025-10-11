Basket B interregionale, ore 18 al PalaGiorgini. Baskérs all’esame Vigor Matelica

Tornano in campo stasera, alle ore 18, ancora al PalaGiorgini, i Baskérs Forlimpopoli che, dopo il successo contro Vasto dello scorso weekend, proveranno a fare il bis contro la Vigor Matelica. Non sarà facile, perché la formazione marchigiana, che lo scorso anno ha chiuso la stagione regolare al primo posto, è una formazione ben assortita e piena di talento: guidata in panchina da un tecnico come Tony Trullo, con una lunga carriera tra A2 e serie B, Matelica può contare in campo su giovani di valore come Lorenzo Dell’Anna (24 punti nella gara di esordio) e il riccionese Alessio Mazzotti, ma anche su veterani come il play Lorenzo Panzini e l’esterno Mariani. Ci sarebbe anche l’ex FulgorLibertas Giacomo Eliantonio, attualmente ai box per infortunio. Da non dimenticare poi il pivot Mozzi, Mentonelli e l’ex Andrea Costa Fea.

Nell’unica gara giocata lo scorso weekend, Matelica ha battuto per 87-77 Valdiceppo, ma la sensazione è che anche quest’anno la formazione marchigiana sarà una tra le squadre da battere: per questo, per Brighi e compagni sarà un ottimo banco di prova, per capire il proprio livello in vista del prosieguo della stagione.