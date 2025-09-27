Basket B interregionale, ore 21. Baskérs, stasera lo storico esordio a Pesaro

Ripartono per una nuova avventura i neopromossi Chemifarma Baskérs Forlimpopoli che stasera alle 21 saranno di scena a Pesaro per affrontare i padroni di casa del Bramante nella prima giornata del campionato di serie B Interregionale. I fratelli Brighi (nella foto, Lorenzo) e compagni, dopo l’irripetibile promozione senza sconfitte conquistata nella passata stagione, si confronterà quest’anno con un torneo impegnativo, sia dal punto di vista tecnico che logistico, in un girone che si snoda lungo la dorsale adriatica dalla Romagna fino alla Puglia.

E l’esordio sarà tutt’altro che semplice: il Bramante è una squadra solida, reduce già da diverse stagioni in categoria, che punta molto sulla continuità. Basti pensare che coach Massimiliano Nicolini siede sulla stessa panchina da ben 15 anni, mentre il capitano Michele Ferri, playmaker della prima Pallacanestro 2.015 promossa in A2, ci gioca da ben sei stagioni. Poi Centis, Crescenzi, Nicolini e la guardia Ricci che rappresentano lo zoccolo duro del roster. Accanto a loro, tanti giovani da non sottovalutare: David Cornis è forse il più fulgido prospetto del settore giovanile della Vuelle, reduce da una stagione a oltre 20 di media in Under 19 Eccellenza, oltre 16 punti di media in serie C e sei gettoni di presenza in A2; il lungo Marco Mari è arrivato da Santarcangelo; poi il figlio d’arte Marco Panichi (figlio di Matteo, visto anche alla Libertas Forlì nel ‘97/’98). A completare il roster, il pivot argentino Stefano Alesso, 215 centimetri, con presenze anche alla Next Gen Cup con la maglia di Scafati e reduce da due stagioni in Ncaa.

Insomma, per i Baskérs sarà subito una dura prova, ma coach Alessandro Tumidei può avere fiducia dopo le buone indicazioni precampionato e la solidità di un roster largamente confermato rispetto alla passata stagione, con poche importanti aggiunte come Sebastian Vico.

Valerio Rustignoli