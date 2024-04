BASKET B INTERREGIONALE: per torri 16 punti. L’Olimpia Castello cede nel finale a San Bonifacio. Addio ai playoff: ultime due gare prima dei saluti

OLIMPIA CASTELLO

78

SAN BONIFACIO

81

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 6, Costantini 16, Castellari ne, Ferdeghini 6, Grotti 2, Dieng 9, Adeola 3, Galletti 8, Casanova ne, Torri 16, Zhytaryuk 12. All. Giordani.

SAN BONIFACIO: Poiesi 3, Bevilacqua 2, Tondini 4, Moretti 8, Ferrazza 10, Trentini 12, Pantano ne, Tommasetto 19, Zambonin 7, Rigon 16. All. Zappalà.

Arbitri: Di Giuseppe e Di Lello.

Note: parziali 25-22; 39-35; 64-62.

Ormai definitivamente accantonato il sogno playoff di Interregionale, il cui accesso sarà riservato alle prime due classificate del girone Nordest della fase play-in Silver, si gode gli ultimi ritagli di campionato la Vifermeca Olimpia Castello di coach ‘Lupo’ Giordani, che ha alzato bandiera bianca contro San Bonifacio avviandosi così alle ultime due uscite della stagione.

Sulla strada dei nerazzurri arriveranno infatti la trasferta di Monfalcone (sabato alle ore 20,30) prima della chiusura casalinga contro Bergamo in programma domenica 21 alle 18.

In casa dei castellani si iniziano dunque a tirare le somme di un’annata positiva, aspetto non scontato per una matricola, che ha portato a fioritura il lungo progetto giovanile imbastito dal gm Danilo Francesconi, che dal suo insediamento a oggi ha spinto affinché si gettassero le basi di un’Olimpia spendibile sul lungo periodo: la ciliegina di questo imprinting societario è arrivata dal giovanissimo Niccolò Torri, a referto domenica con 16 punti. Ora, in attesa di espletare le ultime due uscite della stagione, si guarda già al domani castellano.

Giacomo Gelati