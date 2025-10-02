Basket B Interregionale: "Recanati, a Canossa ci attende un esame"

Gli esami non finiscono mai e la Svethia è ora atteso da quello di Canosa dove domenica affronterà una neo promossa nel campionato di basket di serie B di basket Interregionale. "Giocheremo – sottolinea Marco Schiavi, tecnico della Svethia Recanati – galvanizzata dal successo a Vasto dopo tre supplementari che avrà aumentato l’entusiasmo della neopromossa". Anche Recanati è reduce dal successo interno con Senigallia al termine di una partita emozionante. "È una vittoria – osserva il tecnico – che ci trasmesse ancora più carica, eravamo ben consapevoli del valore di Senigallia come avevano potuto toccare con mano poco tempo fa in occasione del torneo di Porto Recanati". La gara ha riservato momenti difficili. "Alla fine– dice – siamo stati bravi ed anche un pizzico fortunati a riprendere una gara che avevamo in pugno ma che stavamo per gettare via. Ci sono situazioni tattiche in attacco e in difesa da migliorare, ma non c’è da meravigliarsi dopo appena un turn. Ora c’è solo da lavorare a testa bassa in vista della gara di domenica".