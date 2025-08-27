Basket B Interregionale. Recanati si presenta. Schiavi: "Faremo di tutto per dare gioia ai tifosi»

"È un privilegio allenare a Recanati dove c’è una grande tradizione e un pubblico appassionato: faremo di tutto per regalare gioia ai tifosi". È quanto ha detto Marco Schiavi, coach della Svethia Recanati, alla presentazione della squadra in vista del campionato di basket B Interregionale. "Sono felice dell’organico a disposizione".

Il diesse Marco Tarducci ha spiegato la filosofia seguita nell’allestimento del roster. "Abbiamo puntato sulla continuità – ha detto – mantenendo coerenza con la precedente sessione di mercato quando abbiamo firmato contratti pluriennali o con formule simili. Del resto i risultati in campo e la componente umana trovata in questi ragazzi non potevano farci fare scelta diversa. Dopo la separazione con Luca Di Chiara non è stato difficile trovare l’accordo con Marco Schiavi. La squadra è pressoché la stessa ad eccezione di Niccolò Buzzone che siamo felici di aver portato a Recanati considerate le tante richieste che aveva. L’altra novità è Roberto Bonora un 2008 in arrivo dalla Vis Ferrara che insieme con i confermatissimi under Filippo Marcone e Alessandro Kossowski saranno la spina dorsale dell’Under 19 Gold. Abbiamo potenziato lo staff tecnico con la figura del secondo assistente ricoperta da Matteo Attaccalite, un giovane cresciuto con noi che guiderà anche l’Under 19 Regionale e da Arianna Calamante, a nuova fisioterapista".

Lorenzo Andreani è il capitano e da quest’anno guiderà il gruppo Under 17 Eccellenza. "Dobbiamo lavorare a testa bassa se vogliamo continuare a far divertire il pubblico, veniamo da due stagioni molto positive ma non c’è niente di scontato in questo sport, serviranno fame e motivazioni".

Ringraziamenti affidati al presidente Stefano Ottaviani che ha sottolineato l’importanza dei partner commerciali e dei soci: "Abbiamo creato un movimento che va dal minibasket alla prima squadra che è diventato un punto di riferimento per famiglie e tante altre società".

L’Amministrazione comunale era rappresentata da Maurizio Paoletti, assessore allo sport. "Questa società è un esempio soprattutto per come lavora con i giovani, avere un settore giovanile così ampio è qualcosa di cui andare fieri".