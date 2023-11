Basket B Interregionale: sconfitta la corrazzata Pizzighettone. L’Olimpia batte anche le difficoltà . Un successo che dà ossigeno

Il peso dell’ultima vittoria della Vifermeca Olimpia Castello, reduce dal 73-70 ai danni della corazzata Pizzighettone, non è da ricercare nel risultato, quanto nella reazione che ha portato i nerazzurri di coach ‘Lupo’ Giordani a ritrovarsi mentalmente dopo il brutto ko occorso a Cervia una settimana fa. A fare il punto della situazione è il numero uno castellano, il presidente Massimo Ramini. "Chiaramente è stata una bellissima vittoria – spiega – contro un avversario molto forte, ma c’è anche da dire che per noi l’unico risultato possibile era vincere e siamo partiti con tanta determinazione, arrivando anche a +14. Nel terzo quarto essendo loro super competitivi, e con dell’esperienza e bocche da fuoco da vendere rispetto alla nostra giovane età, hanno iniziato a frullare e siamo rimasti incastrati nella loro centrifuga. Ma nella difficoltà siamo rimasti lì". Il time-out del coach a pochi secondi dalla quarta sirena, il gioco disegnato alla perfezione e il buzzer beater dell’ultimo innesto dell’Olimpia, l’ala Omar Dieng.

"L’ultima azione è stata studiata per fare tirare Dieng da libero e ha fatto canestro allo scadere: abbiamo lasciato agli avversari un secondo per provare a pareggiare, ma la palla è uscita. Questa è una vittoria che fa tantissimo morale, finalmente una bella reazione del gruppo dopo una sconfitta che ci ha destabilizzati e ci ha reso la settimana difficile". Un successo che consegna due punti nelle mani di chi ha saputo fare fronte a un momento negativo con una maturità inedita. "Venivamo dal ko con Cervia e così facendo rilanciamo un po’. Per la prossima partita dobbiamo valutare le condizioni di Emmanuel Adeola, che si è scavigliato ed è rientrato nell’ultimo quarto segnando da zoppo: speriamo in bene".

La classifica: Sangiorgese 16; Fulgor Fidenza e Bologna 2016 14; Ferrara e Pizzighettone 12; Sansebasket Cremona e Piadena 10; Nerviano e Social Milano 8; Tigers Romagna e Olimpia Castello 6; Cernusco 4.