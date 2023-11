Basket B Interregionale. Stosa Virtus corsara a Ponte Buggianese. Lucca si arrende

LUCCA

75

STOSA VIRTUS

83

LUCCA: Landucci, Burgalassi 3, Brugioni ne, Lenci ne, Lippi 8, Barsanti 15, Tempestini 1, Del Debbio 9, Trentin 18, Barbieri, Simonetti 10, Pierini 11. All. Olivieri.

STOSA VIRTUS: Berardi 2, Bolis 4, Bartoletti 14, Dal Maso 11, Laffitte 11, Olleia 3, Costantini 7, Calvellini 12, Diminic 15, Lombardo 4. All. Lasi.

Parziali: 23-18, 34-43, 53-55.

PONTE BUGGIANESE – Successo di valore per la Stosa che espugna il parquet del Bcl Lucca. L’avvio è scioccante per i colori rossoblù: Lucca sembra andare sul velluto spinta dalle triple di Barsanti e dai canestri da sotto di Trentin. I locali si portano sul 20-8. La Stosa risponde sul finire di quarto con Bartoletti e Lombardo che accorciano le distanze chiudendo il periodo sul -5. Il secondo quarto della Virtus è sensazionale: la difesa alza i giri producendo palle recuperate e transizioni. Diminic domina sotto canestro, mentre le guardie senesi segnano con continuità ribaltando inerzia e punteggio. A 2’ dal termine la Stosa è avanti 25-39 con un parziale nel quarto di 2-21. Nel finale di tempo i lucchesi si affidano a Barsanti che quasi da solo tiene a galla i biancorossi. Nel terzo periodo la formazione locale prova a riportarsi sotto nel punteggio e lo fa grazie alle soluzioni offensive sull’asse Lippi Trentin. I biancorossi rimettono le cose a posto e chiudono il quarto sul -2 (53-55). In avvio di ultimo periodo Bartoletti e Bolis danno il nuovo +5 alla Stosa ma una fiammata locale con Del Debbio da 3 e Simonetti e Trentin da sotto consente al BCL di ritrovare il vantaggio dopo 20’ di gara. La Stosa però non molla l’osso e sembra averne di più rispetto a Lucca. Laffitte con due zingarate in area riporta avanti la Virtus, ma sono Bartoletti e Calvellini a chiudere i conti facendo allungare la Stosa sul +9 nell’ultimo giro di lancette. Lucca ci prova ma è tardi, la Virtus porta a casa una vittoria di platino.