Basket B Interregionale. Ultimi test prima del debutto. Stasera banco di prova a Lucca

Il 27 settembre e il conseguente esordio in campionato si avvicina. Così, l’Use Computer Gross prosegue il proprio programma di amichevoli per arrivare pronta al debutto ufficiale in Serie B Interregionale. E in quest’ottica quello di Ozzano in Emilia Romagna, era un test atteso in casa biancorossa. Affrontando una squadra di valore e pari livello, seppur in un altro girone, coach Luca Valentino cercava risposte per fare il punto sulla condizione della squadra, sia dal punto di vista fisico che di amalgama in campo. Risposte che sono arrivate al di là della sconfitta per 77-60. "Ad Ozzano una prova come anticipato importante contro una squadra esperta e completa – spiega il tecnico di Grosseto – non a caso abbiamo dovuto alzare molto l’asticella dell’intensità e della fisicità, restando a contatto per gran parte della partita. Purtroppo, però, abbiamo avuto qualche problema. Dopo pochi minuti siamo stati costretti a fare a meno di Sakellariou ed a differenziare quintetti e rotazioni rendendola poco verosimile al campionato. È vero, però, che le difficoltà hanno reso la gara molto allenante e per questo importante. Nota positiva l’impiego dei nostri ragazzi del 2007 che hanno giocato minuti di personalità".

Il percorso prosegue ora con l’appuntamento di stasera alle 19 a Lucca contro un’altra squadra di pari categoria. I padroni di casa sono alla quarta amichevole del loro pre-campionato, dopo aver perso 89-77 a Livorno contro la Pielle di B Nazionale nella prima uscita e vinto i due successivi test in casa contro Golfo Piombino sempre di B Nazionale (86-85) e in trasferta con Spezia di B Interregionale (76-80). "Giocheremo con una delle candidate ad arrivare ai vertici del campionato, non a caso già finalista play-off lo scorso anno – conclude Valentino –, una squadra che oltretutto si è anche rafforzata. Sarà l’ultimo test prima dell’esordio di sabato 27 settembre con Casale".