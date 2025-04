Basket B Interregionale: Use Computer Gross vince contro Derthona e si prepara ai play-off

derthona

48

use empoli

68

GULLIVER SUPERMERCATI DERTHONA: Di Meo 7, Fogliato 2, Lisini 3, Farias 4, Albertinazzi 2, Bellinaso 6, Korlatovic, Diodati 7, Aprile 2, Brizzi 4, osovic 8, Ouman 3. All.: Ansaloni.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 13, Baldacci, Baccetti 4, Sesoldi 3, Rosselli 12, De Leone 8, Mazzoni, Quartuccio 2, Tosti 2, Giantini 1, Regini 4, Maric 19. All.: Valentino.

Arbitri: Sabatino di Piacenza e Mattacheo di Valenza.

Parziali: 8-18; 22-27; 31-47.

TORTONA – L’Use Computer Gross chiude in bellezza la seconda fase di B Interregionale espugnando il campo del Derthona con un eloquente più venti. Già in tasca il pass per i play-off, con questa vittoria i biancorossi chiudono al quinto posto e nel primo turno degli spareggi per la promozione affronteranno Borgomanero.

Tornando al match del Pala Camagna Maric si presenta con la specialità della casa, la tripla, e lo imita de Leone (0-5). C’è posto a referto anche per Quartuccio prima che Cissè muova il punteggio per i suoi. Pressioni non ce ne sono per nessuno e quindi la partita è piacevole con i biancorossi che tengono la testa avanti toccando il più 10 al 10’ (8-18). Anche nel secondo tempino si segna poco su entrambi i fronti anche se l’Use mantiene sempre un vantaggio rassicurante (22-27 al riposo lungo). Dopo l’intervallo Giannone la mette subito e poi lascia posto a Maric, mentre Derthona prende coraggio complice anche qualche palla persa empolese di troppo. La Computer Gross ogni tanto dà una sgassata fino al più 16 al 30’ (31-47). L’ultimo quarto si apre con un break empolese di 0-10 (31-57) che chiude di fatto il conto prima del 48-68 finale.