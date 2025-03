Basket B Interregionale. Use e Abc, inizia il tour de force: weekend di riposo, poi 4 match in una settimana

Finale di seconda fase di Serie B Interregionale altamente impegnativo per Use Computer Gross e Abc Solettificio Manetti, rispettivamente a caccia dei play-off promozione e della salvezza. Entrambe infatti resteranno a riposo in questo weekend per giocare poi quattro partite in sette giorni. Partendo dai Play-in Gold, infatti, per una questione di incastri di calendario l’Use Empoli giocherà la propria sfida contro Oleggio mercoledì 19 marzo, così come alla stessa data è stata posticipata la sfida di Play-in Out Abc Castelfiorentino-Campus Varese. Di conseguenza entrambe le squadre rimarranno ferme per dieci giorni dopo gli impegni dello scorso fine settimana, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo. In quell’occasione l’Use Computer Gross sarà di scena a Gazzada Schianno (VA) per affrontare il Coelsanus 7 Laghi.

"Per tutti gli incastri che abbiamo nel calendario – conferma coach Cioni – questa è la sistemazione migliore che siamo riusciti a fare. Intanto speriamo di recuperare Quartuccio, poi cercheremo di affrontare queste partite al meglio delle nostre possibilità. Sarà sicuramente un ciclo molto importante". La squadra di Manetti sarà invece impegnate sul parquet dell’Esse Solar Gallaratese. Un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza dato che le lombarde sono terzultime davanti proprio ai gialloblu valdelsani, distanti appena due punti. I castellani sfrutteranno quindi questi giorni di sedute di lavoro in palestra per arrivare al meglio a questa delicata partita, soprattutto sotto il profilo dell’intensità difensiva.