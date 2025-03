Basket B INTERREGIONALE. Use e Abc impegnate domani sera

Entrambe in campo domani alle 18 Use Computer Gross e Abc Solettificio Manetti per la terza giornata della seconda fase del campionato di B Interregionale. Nei play-in Gold i biancorossi empolesi, chiamati a riscattare l’amaro ko di Borgomanero, ospiteranno Casale al Pala Sammontana, formazione che ha fatto registrare finora anch’essa una vittoria e una sconfitta. "Casale è una squadra molto quadrata – dice Tommaso Cappa –, costruita con ambizione, con un roster molto profondo e con individualità di spicco".

Per i play-in Out i gialloblu valdelsani saranno invece di scena al Palasport Waterfront di Genova. La squadra ligure ha 4 punti in più dell’Abc e ha collezionato un successo e un ko. "Altra gara molto importante dove dovremo essere bravi a ripetere la prestazione di mercoledì con Torino – spiega coach Samuele Manetti –. Sono infatti stato contento della gestione dei ragazzi nei momenti chiave del match, bravi a compattarsi: tutti sono stati decisivi, compresi i giovani che hanno avuto minutaggio".