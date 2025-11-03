Basket B Interregionale. Use, la capolista non perdona. I biancorossi lottano ma non basta

COSTONE SIENA75USE EMPOLI71

COSTONE SIENA: Masciarelli 19, Zocca 10, Massari n.e., Nasello 7, Filippo Paoli 7, Matteo Paoli 4, De Marchi, Zeneli 5, Nannipieri 9, Ballabio 9, Rosso 5. All.: Belletti.

USE COMPUTER GROSS: Ciano 7, Baldacci n.e., Sesoldi n.e., Rosselli 3, Cipriani 10, Sakellariou 17, Marini n.e., Tosti 6, Giantini n.e., Soviero 10, Paluzzi 18, Regini. All.: Valentino.

Arbitri: Piancatelli di Foligno e Pompei di Perugia.Parziali: 22-14; 45-35; 55-50.

MONTERIGGIONI – Niente da fare per l’Use Computer Gross sul campo della capolista imbattuta Costone Siena, ma pur non dando mai l’impressione di poter indirizzare l’inerzia del match i biancorossi empolesi escono a testa alta, anche con qualche recriminazione. La squadra di coach Valentino gioca infatti sempre punto a punto con i forti rivali, reagisce quando i senesi provano a scappare e tiene botta fino in fondo quando a decidere sono l’uscita per falli di Rosselli (quanto mai dubbio l’arbitraggio dell’ultimo quarto) e due triple di Masciarelli. Se poi ci si mettono anche il 26 per cento dall’arco (9 su ben 34 triple provate) ed il 64 per cento ai liberi ecco che il quadro è completo. Fuori De Leone, a casa con la febbre, l’avvio di gara sorride ai padroni di casa che scappano fino al 17-6, poi una tripla di Paluzzi apre la rimonta dell’Use, che riesce a chiudere il primo quarto sul 22-14.

Nel secondo parziale poi la squadra di Valentino piazza un break di 0-8 con Paluzzi e Cipriani che vale il 28 pari, prima che Costone torni a più nove (40-31). La frazione si chiude sul 45-35, mentre dopo l’intervallo lungo arriva il primo sorpasso dell’Use grazie a due liberi di Sakellariou (47-48), ma all’ultimo riposo si arriva con Costone comunque avanti (55-50 al 10’). Ci si gioca quindi tutto nell’ultimo tempino, con Ciano che firma il nuovo sorpasso empolese (62-63). Sul 67-63 a cinque minuti dal termine finisce la partita di Rosselli per falli e due triple di fila di Masciarelli valgono il nuovo più dieci locale (73-63) che fa di fatto partire i titoli di coda.