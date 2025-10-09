Basket B Interregionale. Use, una sconfitta senza drammi: "Dobbiamo solo pensare a crescere»

A Lucca l’Use Computer Gross non è riuscita a bissare il successo colto la settimana precedente a Empoli contro Casale, ma la sconfitta era stata messa in preventivo perché in questo momento i biancorossi non possono reggere il confronto con una squadra costruita per vincere come Lucca, ed è per questo che il ko rimediato domenica scorsa viene vissuto dall’ambiente empolese nel giusto modo. "Lucca ha confermato di essere la squadra che ci aspettavamo – spiega coach Luca Valentino – profonda, intensa e attualmente di un’altra categoria. Fin dall’inizio ha imposto il suo ritmo, mettendoci in difficoltà su entrambi i lati del campo. Loro sono stati molto bravi a interrompere il flusso del nostro attacco, togliendoci continuità e punendoci ogni volta che abbiamo commesso anche solo una piccola disattenzione. Questo è un segnale della loro esperienza e della loro qualità". Del resto, già nell’amichevole pre-campionato si era vista la differenza di qualità tra le due compagini, ma considerando tutto il bicchiere per l’Use Computer Gross non è del tutto vuoto. "Noi abbiamo cercato di rimanere mentalmente dentro la partita per tutti i quaranta minuti, anche dopo un primo quarto complicato e sterile in attacco. Non era semplice reagire, ma la squadra ha provato comunque a competere ed a trovare risposte, pur consapevole del gap evidente che oggi c’era in ogni ruolo – ha concluso il tecnico di Grosseto –. Siamo un cantiere aperto, abbiamo tanto da costruire e queste partite devono aiutarci a capire su cosa focalizzare il nostro lavoro, per crescere come squadra e trovare la nostra identità". Continuare a lavorare in palestra, quindi, è l’unico obiettivo in questo momento per una squadra che ha del potenziale, ma che inevitabilmente deve ancora crescere sia a livello individuale che collettivo.