Basket B interregionale. Virtus sempre battuta dalle formazioni del Pesarese

Pesaresi bestie nere della Virtus. Perse finora le partite con Bramante, Pisaurum e Loreto. Relativamente alla sconfitta di domenica al PalaRisorgimento col Loreto, l’onore è salvo. Gli aquilotti hanno sfiorato il colpaccio, che con un pizzico di fortuna avrebbero potuto mettere a segno, nonostante l’assenza in extremis di Vallasciani e la defezione a metà gara di Bini, che ha gettato la spugna per un infortunio muscolare alla coscia. Col loro apporto sarebbe forse stato possibile aggiudicarsi la volata che, viceversa, ha premiato il più cinico Loreto dopo 39’ di accanito testa a testa. Buona, nel complesso, la prova della squadra di Schiavi (foto) con 5 giocatori in doppia cifra e un discreto Botteghi. Nel finale gli aquilotti hanno ceduto (parziale conclusivo di 9-20) anche per il ridotto numero di rotazioni. A gioco lungo si sono sfiancati e sono mancate le energie per sprintare davanti. Schiavi ha dovuto far ricorso qua e là ai giovani Abbate e Seri, che hanno fatto la loro parte. Ma non potevano di certo essere loro i match-winner. Le tre sconfitte consecutive hanno zavorrato la classifica della Virtus, ora 8ª (su 12). Ma il gruppo è ancora compatto e basterebbero un paio di vittorie di fila per riguadagnare molte posizioni. Nell’immediato sarà importante recuperare prima possibile gli infortunati sul cui conto, dopo gli accertamenti strumentali eseguiti ieri sera, se ne saprà di più nella giornata odierna.