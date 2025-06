Basket B Interregionale. Virtus, un tassello importante. Resta l’ala americana Fofana

"Siamo molto felici che Momo abbia deciso di restare un altro anno con noi". Non nasconde la soddisfazione Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, al rinnovo per la nuova stagione di Mohamed Lamine Fofana, ala americana classe ’98, originaria di Harlem, New York. Il giocatore è reduce da una stagione superlativa in maglia biancoblù, ha trascinato la squadra con le sue prestazioni: 18 punti, 9.2 rimbalzi e 20 di valutazione media nella prima fase, numeri poi migliorati nella fase decisiva della stagione, quando ha chiuso con oltre 21 punti, 11 rimbalzi e 26 di valutazione media.

Un impatto devastante nel primo anno in Italia, fatto di energia, talento e leadership, che ha conquistato fin da subito il pubblico virtussino e lasciato un segno indelebile sulla stagione. Il rinnovo è stato raggiunto con grande soddisfazione da entrambe le parti, confermando l’ottimo rapporto instaurato tra il giocatore, la società, lo staff tecnico e Civitanova. "Lo scorso anno – aggiunge Domizioli – abbiamo apprezzato non solo le sue doti tecniche e fisiche, ma soprattutto la capacità di integrarsi con il resto del gruppo e con la nostra realtà".

Inoltre la Virtus ha annunciato il rinnovo di Alessandro De Florio, il play elpidiense, classe 2006 vestirà ancora i colori virtussini, dopo la brillante prima stagione disputata in serie B, chiusa con 16 minuti di utilizzo, 4 punti e quasi 3 assist a partita.