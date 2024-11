Basket - "B» maschile interregionale: turno infrasettimanale. Bcl contro Costone. Trentin forse recupera

Contro il miglior attacco del campionato, con ancora in forse Vignali e Trentin, sarà la sfida per diventare l’inseguitrice ufficiale di Empoli, battuta a domicilio domenica scorsa da Basketball Club Lucca che, questa sera, alle ore 21, al "Palatatagliate" (arbitri Marinaro di Pisa e Emmanuele di Genova), affronta il Costone Siena nel turno infrasettimanale. E’ la penultima giornata del girone di andata e, tra stasera e domenica, ad Arezzo, capiremo dove potrà arrivare Bcl in questo difficile torneo di "B" onterregionale. Due sfide toste, a cominciare dal Costone, a quota 12 insieme ai biancorossi al secondo posto dove si trova anche San Miniato.

Costone è una squadra potente, ha elementi di spicco e di assoluto valore in ogni reparto. Confrontando i numeri, sono speculari: tre le vittorie casalinghe ed una sola sconfitta in casa per il Bcl; una sola vittoria e tre sconfitte in trasferta per Costone. I punti segnati in casa per i biancorossi sono 82,3 e quelli subiti 73,8; i senesi in trasferta hanno una media di 77,8 punti realizzati e 80,3 subiti.

Coach Olivieri analizza così il match. "Siamo nel bel mezzo di un vero e proprio tour de force – afferma – con tre partite in otto giorni. Quella di stasera è molto dura. Sono il migliore attacco del campionato e hanno veramente tantissimi punti di forza. A partire dalle guardie, Banchi e i fratelli Paoli, mortiferi da tre punti e in campo aperto. Poi il tiratore Bruttini e un pacchetto lunghi difficile da arginare. Bastone, Nasello, Zeneli e Torrigiani compongono una front-line che ha sia gioco spalle a canestro di altissimo livello, sia tiro da tre punti".

"Dovremo fare – chiosa il coach – una partita solida in difesa e a rimbalzo. Recuperare energie sarà fondamentale. Inoltre dovremo sfruttare il poco tempo che abbiamo per prepararci al meglio. Speriamo che Trentin recuperi al cento per cento. L’imperativo è dare continuità alla prestazione di sabato scorsa di fronte al nostro pubblico".

Mas. Stef.