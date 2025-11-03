Basket - "B" maschile. Bcl piazza un altro blitz

DON BOSCO CROCETTA

DON BOSCO CROCETTA TORINO: Coti 4, Andreutti 8, Hida 7, Lachello 2, Minnucci 2, Cellino 12, Rosso 1, Trigiani 4, Braga 2, Cian, Villar 11, Okoro 2. All.: Maino.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Valentini 2, Drocker 22, Donati 2, Genovali, Dubois 22, Barsanti 9, Del Debbio 3, Pichi 11, Trentin 17, Cirrone. All.: Olivieri.

Arbitri: Ghirardo di Orbassano e Marco di Pinerolo.

Note: parziali 15-16, 34-41, 40-65.

TORINO - Approccio giusto e secondo blitz esterno stagionale, il quarto successo su cinque gare e secondo posto per il Bcl (che ha già osservato il turno di riposo) dietro ad un Costone Siena che le sta vincendo tutte.

La partita dura due quarti, con Bcl sempre in controllo, grazie al fattore "D" rivisitato: non più Drocker e Del Debbio, i gemelli delle giovanili, ma Drocker e Dubois, i due migliori realizzatori delle serata. Equilibrio nel primo periodo, con i padroni di casa che puntano sulla transizione, ma che finiscono presto in bonus. Barsanti e Trentin firmano il + 11. Drocker ci mette del suo, poi ancora Trentin per il più 7 all’intervallo lungo.

Il terzo periodo è quello decisivo: lo apre Dubois, ma i padroni di casa non stanno a guardare: la loro risposta è praticamente simultanea e continuano a mettere sul parquet tanta energia e vitalità, a cercare di frenare il loro entusiasmo ci prova Pichi con due triple per il +13. Con un parziale di 21-16 a favore, i biancorossi opzionano il match e arrivano a + 25 a 10’ dal termine.

Un Don Bosco in confusione non riesce ad arginare un Bcl che sembra aver preso piena coscienza delle sue capacità. Ad aprire i giochi dell’ultimo periodo sono i padroni di casa, ma una palla rubata a centrocampo permette a Valentini di lanciare Barsanti per un canestro facile e per il + 25. La truppa di coach Olivieri stavolta non stacca la spina come a Genova o, parzialmente, contro Casale: a sei minuti dalla sirena finale, il tabellone dice 72-47 a favore di Bcl. Poi comincia un garbage time che dilata il gap fino al + 33 finale.

Domenica prossima, contro Cecina, si anticipa l’orario: palla a due alle 17, visto che, sempre al "Palatagliate", alle 20.30, gioca Montecatini.

Massimo Stefanini