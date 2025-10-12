Basket - "B" maschile. Bcl, primo scivolone

ELAH SEAGULLS

86

BCL

77

SEGULLS GENOVA: Venga 12, Ferri 3, Alberghini, Brescianini 25, Spallarossa, Caversazio 2, Pintus 10, Zini 12, La Marca, Petrovic 7, Fantino 2, Diakhate 13. All.: Piastra.

BCL: Landucci, Valentini 15, Drocker 11, Donati, Genovali, Dubois 22, Barsanti, Simonetti 6, Del Debbio 2, Pichi 8, Trentin 13, Cirrone. All.: Olivieri.

Arbitri: Dell’Accio e Pittatore di Torino.

Note: parziali 16-27, 38-44, 65-54, 86-77.

GENOVA - Primo ko stagionale per Bcl, in una gara in cui è successo di tutto. Compreso il dramma finale. Partita sospesa a 8 secondi dalla sirena finale sull’85-77 per i liguri, a causa di un malore (probabile infarto) ad uno spettatore. La sfida poi è stata completata con un libero per i padroni di casa che ha fissato il risultato sull’86-77. Il gioco era stato fermato per favorire i soccorsi.

Dal punto di vista tecnico, festival delle montagne russe. Buono l’approccio iniziale biancorosso: 11-19 al 6’ e 14-21 al 7’. Difesa arcigna e ottime e percentuali offensive, un cocktail micidiale. Due liberi di Dubois, portano il vantaggio lucchese in doppia cifra allo scadere del primo quarto: 16-27. Poi un graduale spegnersi della luce. Già a fine primo tempo. Ma a rivelarsi decisivo è stato il terzo periodo. Palloni persi, poca lucidità in attacco, troppi tiri semplici concessi. Morale della favola, un parzialone di 27-10 per i genovesi e notte fonda per Bcl, andato anche sotto di 22. Da + 11 a meno 22. Un differenziale di ben 33 punti a favore della franchigia neopromossa.

Poi l’orgoglio è spuntato fuori, la rimonta nel finale è arrivata, ma troppo tardi. Una battuta d’arresto che non ci voleva. Costone Siena corsara a Torino e la vincente tra San Miniato e Virtus Siena saranno le uniche a punteggio pieno dopo tre giornate. Lucca rimarrà dietro, persa anche la testa della classifica. Una versione Giano bifronte abbastanza incomprensibile, considerando soprattutto l’avvio favorevole e tenendo conto delle prime due vittorie nette. A fine gara legittimamente arrabbiato il "ds" Umberto Vangelisti. "Così non va – ha detto – , contro queste squadre, magari meno attrezzate tecnicamente, bisogna vincere, se vogliamo avere delle ambizioni in questa stagione. Non possiamo guardarci allo specchio, come siamo belli. Sul parquet è fondamentale chiudere quando è possibile". Una sconfitta che deve far riflettere, in vista dei prossimi impegni. I biancorossi torneranno sul parquet sabato prossimo alle 17.15, al Palatagliate contro Casale. L’imperativo è vincere, per riprendere la marcia. La settimana successiva turno di riposo (il numero delle squadre è dispari). Servirà per recuperare energie e ricalibrare, magari, la preparazione atletica.

Massimo Stefanini