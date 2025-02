Basket - "B" maschile. Bcl abbatte anche Gulliver

BCL 87 GULLIVER 44

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Drocker 5, Donati 5, Lippi 7, Dubois 14, Barsanti 9, Simonetti 19, Tempestini 17, Del Debbio 5, Pierini 4, Trentin, Cirrone. All.: Olivieri.

GULLIVER DERTHONA: Fonio 2, Fogliato 14, Bordoni, Albertinazzi 3, Borasi, Koratovic 8, Di Meo 10, Brizzi 5, Bresciani, Flueras 2. All.: Ansaloni.

Arbitri: Rossetti e Cavasin di Rosignano.

Note: parziali 18-20, 38-32, 65-40.

LUCCA - Quattro partite in quattro giorni per diversi giovani di Derthona, con le finali nazionali da venerdì a domenica e lunedì sera al "Palatagliate", dove la formazione alessandrina ha resistito 20 minuti, chiudendo, addirittura, avanti il primo quarto, a contatto con Bcl fino all’intervallo lungo. Poi la stanchezza si è fatta sentire. Venti punti realizzati nel primo periodo, dodici totali tra terzo e quarto segmento di gioco (solo quattro negli ultimi 10’). Così ancora una volta Gulliver viene battuto (giocando sul nome dello sponsor ospite). Una vittoria di spessore che proietta Bcl in testa alla classifica della seconda fase, a pari merito con Oleggio che, però, giocherà il secondo turno domani sera, contro Quarrata.

I piemontesi partono bene: 5-11 al 5’; l’uscita dai blocchi porta punti importanti per Simonetti e Barsanti. L’inizio della seconda frazione di gioco vede salire in cattedra Tempestini che porta per la prima volta il Bcl in vantaggio con un tiro da fuori; poi è ancora lui, sempre da tre, ad allungare sugli ospiti. Ma, alla gara, partecipano pure Dubois, Simonetti e Pierini per il 32-22 dopo 4’ di gioco.

Derthona prova ad alzare il ritmo nel tentativo di recuperare sul Bcl, ma l’impresa non le riesce: a un minuto dal riposo sono ancora dieci i punti che li separano; poi un fallo di Dubois manda in lunetta per un due su due il Derthona che riprende fiato, realizzando altri due punti e chiudendo il periodo sul 38-32.

Ad aprire la ripresa è Barsanti; poi a segno Dubois per il 43-32 dopo 3’ di gioco. Per il Bcl è un crescendo, fino al più sedici e poi +25 al 30’. Il resto è un proficuo allenamento. Dopo Gazzada, altro successo lucchese, dunque, in questa seconda fase. Domenica prossima trasferta a Pavia, contro il Riso Scotti.

Massimo Stefanini