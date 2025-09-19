Basket - "B" maschile. Bcl batte anche l’Use

Altra vittoria per Bcl in pre-season. Dopo Piombino e Spezia, battuta anche Use Empoli. Anche se il team della Valdelsa – che i biancorossi ritroveranno in campionato di serie "B" interregionale –, avevano assenze notevoli. In ogni caso un altro tassello verso il campionato.

Nel frattempo trovato l’accordo con Spezia per giocare, questa sera, al "Palatagliate", l’ultima amichevole per i lucchesi che doveva essere giocata sabato in un primo momento. Poi si comincerà a pensare ad Arezzo, la prima avversaria ufficiale della stagione ’25-’26.

Tornando al test contro l’Use – dal punto di vista del risultato test mai in discussione – il Bcl è partito con quintetto di tutto rispetto: Valentini, Drocker, Dubois, Simonetti, Pichi. Primo parziale di 21-13. Sulla stessa falsariga sono stati anche i due quarti successivi, con i biancorossi in pieno controllo che hanno chiuso il terzo sul 58-40. Nell’ultimo quarto Olivieri ha dato briglia sciolta ai giovani Donati e Genovali, classe 2009, insieme a Cirrone (2007) e, a loro supporto, a Landucci e a Balducci. Un quintetto che ha lottato come leoni contro l’Use Empoli, anch’essa in campo con i suoi 2007.

Le ampie rotazioni fatte con il cronometro in mano hanno permesso a tutti di giocare tra dieci e quindici minuti ciascuno e di andare praticamente tutti a canestro (ma solo Dubois ha chiuso in doppia cifra), per un finale ai 40’ di gioco di 71-59.

Coach Olivieri ha dichiarato: "Partita dove è stato lasciato tanto spazio ai giovani, visto che Empoli è arrivata rimaneggiata. Ci siamo adattati alle loro esigenze e abbiamo sfruttato l’occasione per far giocare più minuti a chi, magari, aveva avuto meno spazio finora. Ci sono stati, comunque, spunti interessanti e indicazioni positive. Però troppi alti e bassi, dovuti al fatto di avere nelle gambe una settimana di lavoro piena".

Massimo Stefanini