Basket - "B" maschile. Bcl torna al successo

BCL

83

JUNIOR CASALE

78

BASKETBALL CLUB LUCCA: Trentin 24, Landucci, Valentini 9, Drocker 14, Dubois 17, Barsanti 3, Del Debbio 11, Pichi 5. All.: Olivieri.

JUNIOR LIBERTAS CASALE: De Ros 12, Bertana 2, Sirchia 2, Alberione 19, Galdiolo 6, Comin 2, Avonto 13, Ravioli, Raiteri 12, Azzano 10. All.: Degiovanni.

Arbitri: Cavasin e Parigi.

Note: parziali 29-20, 56-42, 68-62; uscito per cinque falli: Valentini.

LUCCA - Bcl versione Giano bifronte, come nel ko di Genova. Ma ritorna al successo con Casale, soffrendo nel finale dopo aver dominato in avvio.

Partenza concentrata dei biancorossi, privi di Simonetti e Pierini, 13-5 al 5’, grazie a due canestri di Trentin, Pichi da tre e una transizione micidiale. Entra Barsanti, i piemontesi soffrono sotto canestro. Trentin deve giocare anche da pivot puro e porta al bar i centri avversari: dieci punti già nel primo quarto per lui e + 9 Bcl al 10’. All’inizio del secondo periodo entra in scena il fattore D: Drocker e Del Debbio, con tre tiri pesanti per il 37-22. Poi si iscrive al festival delle triple anche Barsanti.

Il coach ospite cerca forze fresche dalla panchina e organizza una zona "3-2" che viene "bucata" subito da Del Debbio: 52-40 al 18’ e 56-42 all’intervallo. Biancorossi in controllo assoluto della gara.

Nella ripresa nove punti di Raiteri, gli ospiti cercano di rimettere in gioco la sfida: 63-51 e terzo fallo di Valentini. Drocker sblocca l’impasse offensivo lucchese e Trentin inchioda la schiacciata del 68-53 al 28’. Alberione dalla lunetta riporta sotto la doppia cifra il gap dei piemontesi: 68-59 e tripla ospite per il 68-62 al 30’. Del Debbio e Trentin danno ossigeno a Bcl: +10, ma Azzano con tripla e gioco da tre punti riporta Casale a -3: 71-74 al 35’. Tripla di Drocker e gran difesa negli ultimi possessi piemontesi. Palla rubata di Dubois e game over. Trentin MVP. Ma coach Olivieri dovrà interrogarsi sui motivi di un calo evidente, nelle ultime due gare, tra primo e secondo tempo. Ora c’è il turno di riposo. Lunedì 20 ottobre monitoraggio regionale della federazione per i nati nel 2013. Alle 15, al palazzetto di S.Concordio, quattro ragazzi del Bcl: Matteo Calleri, Jacopo Gambogi, Daniele Semeraro e Pio Alessandro Sibal.

Massimo Stefanini